القوى الوطنية السياسية والمجتمعية تواصل مشاوراتها وتلتقي بممثلين من القوى الشبابية

في إطار جهودها لتعزيز الحوار الوطني والتوافق بين مختلف المكونات، عقدت القوى الوطنية السياسية والمجتمعية السبت اجتماعًا مع وفد من القوى الشبابية..

ناقش اللقاء أهمية التشاور والتنسيق بين القوي الوطنية السياسية والمجتمعية للوصول إلى مشروع وطني يُعبر عن تطلعات الشعب السوداني، ويسهم في تحقيق السلام والاستقرار. وفي هذا السياق، قدّمت القوى الوطنية السياسية والمجتمعية مشروع الرؤية الوطنية التي أعدّتها ومناقشة الخطوط العريضة،وتم تسليم المشروع للقوى الشبابية للاطلاع عليه ودراسته وإبداء ملاحظاتهم عليه.