المفوضية القومية لحقوق الإنسان تدين إستهداف المدنيين من قبل قوات الدعم السريع المتمردة

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أدانت المفوضية القومية لحقوق الإنسان الأحداث المؤسفة التي وقعت صباح أمس السبت الاول من فبراير على (سوق صابرين) جراء القصف العشوائي لقوات الدعم السريع المتمردة والتي راح ضحيتها العشرات من المدنيين العزل بين قتيل وجريح .
تتأسف المفوضية القومية لحقوق الإنسان على هذا السلوك الإجرامي ضد المدنيين ومراكز الخدمات كما تترحم على أرواح الشهداء وتتمنى عاجل الشفاء للجرحى.
تستنكر المفوضية القومية لحقوق الإنسان بشدة الإنتهاكات التي وقعت ضد المواطنين جراء الاستهداف العشوائي على (سوق صابرين ) بمدينة ام درمان مما أدى إلى سقوط العشرات من الضحايا المدنيين .
توضح المفوضية القومية أن (سوق صابرين) الذي تم إستهدافه أمس بالمدفعية العشوائية هو مكان لتبادل الخدمات و الضروريات للمواطنين المدنيين ولا علاقة له بالأهداف والمناطق العسكرية مما يعد إنتهاكا للقوانين الدولية، وتشير المفوضية القومية أن عدد الضحايا والجرحى جراء الاستهداف
بلغ (105) منها (52) حالة وفاة بمستشفى النو
بالإضافة لـ(53) إصابة وحالتي وفـاة بمستشفى
سواعد، وتطالب المفوضية بوقف فوري لهذه الإنتهاكات وفتح تحقيق فوري وشفاف في هذه الأحداث لتحديد المسؤولين عن العنف، كما تشدد المفوضية على عدم إستهداف الأسواق والمناطق المأهولة بالمواطنين وتفادي تدمير ممتلكات المدنيين، بما في ذلك المنازل والمدارس والمستشفيات والمؤسسات الخدمية ومصادر الكهرباء والمياه وأنه على المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية المحلية والإقليمية والدولية الضغط لضمان إحترام حقوق الإنسان.
سونا
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
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