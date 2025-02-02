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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, خلال الأيام الماضية بلقطة حققت شهرة واسعة بعد تداولها على نطاق واسع.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أظهرت الصورة وقوف المئات من البصات السفرية بإحدى الطرق.
وزعم ناشرو الصورة أنها تم التقاطها من أمام معبر أرقين بالحدود السودانية, المصرية, في الأيام الماضية.
ويشير محرر موقع النيلين, إلى أن الصورة لا علاقة لها بعودة السودانيين, من دولة مصر, حيث تم التقاطها من منفذ “عرعر”, بالمملكة العربية السعودية.
وكانت الصفحات الناشرة للصورة ذكرت أن الصورة توثق عودة آلاف السودانيين, من مصر بعد تحرير الجيش لولاية الجزيرة, ومدن العاصمة أم درمان, وبحري.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
كانت هذه تفاصيل خبر ما هي حقيقة الصورة المتداولة لعودة مئات البصات السفرية من مصر إلى السودان بعد تحرير الجيش لولاية الجزيرة ومدن بحري وأم درمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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