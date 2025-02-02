خاطب قائد قوات درع الشمال اللواء أبو عاقلة محمد أحمد “كيكل”, الآلاف من المواطنين بمحلية الفاو, بولاية القضارف. وبحسب مقطع فيديو رصده محرر موقع النيلين, فقد الآلاف من مواطني محلية الفاو, لاستقبال “كيكل”, والذي خاطبهم مشيداً بتضحياتهم ووقوفهم مع النازحين. زيارة قائد درع الشمال, نالت اعجاب جمهور مواقع التواصل الاجتماعي, الذي أشاد بالزيارة واستقبال المواطنين له, وكتب ناشر المقطع (كيكل حبيب الشعب). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. جموع غفيرة خرجت في استقباله.. قائد درع الشمال يخاطب آلاف المواطنين بمحلية الفاو والجمهور: (كيكل حبيب الشعب) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.