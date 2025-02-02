نشرت التيكتوكر السودانية, المثيرة للجدل رنده خليل, مقطع فيديو عبر إحدى حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ظهرت في المقطع والدتها وهي تنظم الأشعار في حق قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان. وتغنت والدة التيكتوكر, للبرهان, بأغنية قامت بنظمها تقول فيها: (البرهان ما بنوم غالبو الصبر إلا الخرطوم تتحرر ظهر). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. والدة التيكتوكر رنده خليل تنظم الأشعار في حق قائد الجيش وتغني له: (البرهان ما بنوم غالبو الصبر إلا الخرطوم تتحرر ظهر) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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