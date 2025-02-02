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كشف نجم السوشيال ميديا السوداني, “عبد الرحيم”, في مقابلة مع أحد النشطاء عن علاقته الطيبة بالفنانة الشهيرة إيمان الشريف.
بحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أكد “عبد الرحيم”, الذي اشتهر بالظهور مع الناشط فايز الطليح, أنه من أشد المعجبين بالفنانة الشهيرة.
وذكر خلال المقابلة أنه تلقى دعم مالي من عدد كبير من الشخصيات المعروفة, لكنه أكد أن دعم إيمان الشريف, كان استثنائياً.
https://www.facebook.com/reel/1728004171474055
وقال بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين, أن الفنانة دعمته بإشعار “أخضر” عبر تطبيق بنكك, برقم كبير لم يكشف عنه.
وأكد “عبد الرحيم”, أن حبه للفنانة إيمان الشريف, ليس بسبب دعمها له, ولكن بسبب أغنياتها التي يتفاعل معها قائلاً: (نغماتها بترقدني سلطة).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. نجم السوشيال ميديا “عبد الرحيم”: (تلقيت إشعار بنكك برقم كبير جداً من من الفنانة إيمان الشريف وأغانيها بترقدني سلطة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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