مايقوم به الفريق البرهان في يوميات ومواقف ومعارك حرب الكرامة أمر مُذهل ويثير الإعجاب بكل ماتحمل الكلمة من معني ..

■ تجد الرجل مع جنوده في كل مكان .. يفرح لفرحهم .. ويحزن لأحزانهم .. لايتأخر عنهم ساعة الإنتصار ليفرح معهم .. ولايغيب عنهم لحظات التراجع يقول لهم بلسان حال القائد إنها شدة .. وتزول ..

■ مهما كان خلافك مع الفريق البرهان لكنك لا تملك غير تسجيل الإعجاب بشجاعته وحرصه أن يتصرف كقائد لجيش يقود حرباً هي الأكثر تعقيداً بين كل الحروب التي شهدتها بلادنا وخاضها جيشنا علي مر تاريخه الماضي والحاضر ..

■ زيارة الفريق البرهان السبت لمدينتي أم روابة وتندلتي تؤكد أنه يتعامل مع المواقف والأماكن الساخنة بمشاعر وأحاسيس الجنرال الشجاع الذي يري نفسه جندياً في حرب هو قائدها الأول ..

■ نصرٌ من الله وفتحٌ قريب ..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد