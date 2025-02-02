شاهد بالفيديو.. الفنان السعودي الكبير محمد عبده يتغنى برائعة الشاعر السوداني إدريس جماع والفنان سيد خليفة (أعلى الجمال تغار منا)

فاجأ الفنان السعودي الكبير محمد عبده, الجمهور السوداني, بتقديمه واحدة من أشهر الأغنيات السودانية. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهر الفنان السعودي, وهو يغني في أحد المهرجانات رائعة الشاعر السوداني, الراحل إدريس جماع, (أعلى الجمال تغار منا). الأغنية التي قام الفنان السعودي, بتغيير لحنها اشتهر بغنائها الفنان السوداني الكبير, الراحل سيد خليفة, والذي قدمها بلحن ظل محفور في وجدان السودانيين. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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