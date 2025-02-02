حقيقة تداول ادعاء سيدة بقيام شخص بالتعدي علي نجلها بقصد سرقته

تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ادعاء إحدى السيدات بقيام شخص “مُقيم بالشرقية” بالتعدي على نجلها بالضرب مستخدماً سلاحا أبيض بقصد سرقته بالإكراه، والادعاء بتلقيها تهديدات من قِبل أهليته بإلحاق الأذى بها ونجلها حال رفضها التصالح معهم. بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى ورود بلاغ للأجهزة الأمنية بالشرقية (نجل الشاكية “طالب”) بقيام (أحد الأشخاص) بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بجرح قطعى بالوجه باستخدام سلاح أبيض نتيجة مشاجرة لوجود خلافات بين شقيق المشكو فى حقه وصديق نجلها ، وتم ضبط المشكو فى حقه وبحوزته (الأداة المُستخدمة) وأقر بارتكابه الواقعة لذات الخلافات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وبسؤال الشاكية أقرت بادعائها الكاذب حيث عللت قيامهما بذلك لاهتمام المسؤولين بشكواها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها. بوابة روز اليوسف

اسماء عثمان محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

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