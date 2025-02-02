شاهد بالفيديو.. استقبال تاريخي وغير مسبوق من المواطنين لقائد الجيش “البرهان” لحظة نزوله من “مروحية” بإحدى القرى

حظي رئيس مجلس السيادة السوداني, القائد العام للجيش, الفريق أول عبد الفتاح البرهان, باستقبال تاريخي من قبل المواطنين. وبحسب مقطع فيديو متداول رصده محرر موقع النيلين, فقد تجمهر المئات من المواطنين أمام “مروحية” قائد الجيش. حيث هرول الجميع غير مصدقين زيارة رئيس مجلس السيادة لهم, ليتفاجأ المواطنين بعد ذلك بنزول “البرهان”, من الطائرة وهو يلقي عليهم التحية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

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