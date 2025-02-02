أعلن العميد شرطة / فتح الرحمن محمد التوم الناطق الرسمي بإسم قوات الشرطة عن مباشرة شرطة محلية أم روابة لعملها بعد أن قامت القوات المسلحة والقوات المساندة لها في معركة الكرامة بإستردادها من مليشيا الدعم السريع المتمردة. وأضاف الناطق الرسمي أن قوات الشرطة بكافة وحداتها وتشكيلاتها على أهبة الإستعداد لتقديم خدماتها للمواطنين في كل بقعة تتم إستعادتها إنفاذاً لموجهات رئاسة قوات الشرطة بتأمين المواطنين وحماية ممتلكاتهم. المكتب الصحفي للشرطة

كانت هذه تفاصيل خبر شرطة محلية أم روابة تباشر مهامها بعد تطهيرها من دنس المليشيا المتمردة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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