الكويت تستعين بطائرات مسيّرة للحفاظ على المنشآت النفطية

في خطوة تعكس التوجه نحو التحول الرقمي وتعزيز الكفاءة التشغيلية بقطاع النفط والغاز، بدأت مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة بالتخطيط للتوسع في تطبيق أحدث تقنيات الطائرات المسيرة المعروفة باسم (الدرونز) ضمن عمليات التفتيش والمراقبة في المنشآت النفطية كالحقول والمصافي وخطوط الأنابيب وعمليات التصدير. ويهدف استخدام الطائرات المسيرة، إلى تحسين عمليات الفحص والصيانة وتقليل المخاطر التشغيلية، من خلال توفير حلول متطورة تشمل التفتيش البصري القريب، الفحص الحراري، مراقبة خطوط الأنابيب، والمسح الطوبوغرافي، إضافة إلى إعادة بناء التوأم الرقمي للأصول الصناعية.ووفقا لمصادر نفطية مسؤولة لـ «الأنباء»، فإن الطائرات المسيرة أصبحت جزءا أساسيا من منظومة الفحص والصيانة في المنشآت النفطية، حيث تسهم في تقليل الحاجة إلى الإيقاف المؤقت للعمليات أثناء الفحص، وخفض التكاليف التشغيلية عبر تقليل الاعتماد على الفحوصات اليدوية واستخدام السقالات والمعدات الثقيلة وتعزيز مستوى السلامة من خلال الحد من تعرض العمال للمخاطر في البيئات الصناعية المعقدة.وذكرت أن استخدام الطائرات المسيرة يسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية، حيث يمكنها إجراء فحوصات تفصيلية للمرافق خلال وقت قياسي، مع تقديم بيانات دقيقة في الوقت الفعلي، مما يساعد في اتخاذ قرارات سريعة وفعالة.ورصدت المصادر مجالات الاستخدام المتطورة لمهام الطائرات المسيرة في قطاع النفط والغاز كالتالي:

1- التفتيش البصري القريب (CVI): فحص الهياكل المعقدة مثل أنظمة إشعال الشعلات وخزانات التخزين دون الحاجة إلى عمليات تسلق خطرة.

2- الفحص الحراري: استخدام الكاميرات الحرارية للكشف عن ارتفاع درجات الحرارة في المداخن، المحطات، وأنظمة خطوط الأنابيب.

3- فحص المساحات الضيقة: إجراء عمليات تفتيش داخلية دقيقة دون الحاجة إلى تفكيك المعدات أو بناء السقالات.4- إعادة بناء التوأم الرقمي (3D Modelling): تطوير نماذج ثلاثية الأبعاد دقيقة للأصول الصناعية باستخدام تقنية LiDAR والتصوير الضوئي، مما يسهم في تحسين إدارة المرافق.

5- مراقبة خطوط الأنابيب والكشف عن التسربات: توظيف كاميرات متخصصة لرصد التسربات المحتملة والعيوب الهيكلية في خطوط النقل النفطية.

6- الدوريات الأمنية الجوية: تنفيذ عمليات مراقبة دورية لحماية المنشآت الحيوية من أي مخاطر أمنية محتملة.

7- التصوير الطيفي LWIR للكشف عن تسربات النفط: توفير بث فيديو مباشر باستخدام كاميرات حرارية مستقطبة أو كاميرات طيفية متخصصة.

8- خدمات والمراقبة الجوية: تنفيذ دوريات أمنية جوية منتظمة باستخدام الطائرات المسيرة، تشمل مهام المراقبة الدورية والتفتيش الروتيني للمناطق المحددة مسبقا، مع تقديم صور وفيديوهات كمخرجات للخدمة.

الأنباء الكويتية