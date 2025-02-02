لا يزال الدكتور جبريل ابراهيم صاحب قرار وموقف و سيعرف أهل السودان ولو بعد حين

جبريل ابراهيم شهادة وإشادة البرهان – جبريل رئيسا ووزيرا كان تقلد الدكتور جبريل ابراهيم لوزارة المالية تلبية لرغبة الرئيس البرهان وكانت ولا زالت الوزارة في تقدير الكثيرين وانا أولهم أقل من مقدرات الدكتور جبريل وأقل من استحقاق حركة العدل والمساواة ولكن جبريل استجاب لرغبة القائد بفهم واجب التكليف سياسيا و تنفيذيا وأمنيا كان ولا يزال الدكتور جبريل ابراهيم أحد عوامل بقاء وثبات الدولة السودانية وعدم تعرضها للزوال بعد التغيير الكبير في ٢٠١٩م وأثناء الحرب الجارية. كانت النقلة صعبة جدا وتحتاج ممسكات وكانت سواعد جبريل ولا زالت بعض أقوى هذى الممسكات. تنفيذبا عمل الدكتور جبريل على المحافظة على اقتصاد الدولة رغم كثافة عوامل الموت التى تتهدده أمنيا وضع الدكتور كل إمكانيات حركة العدل والمساواة العسكرية في خدمة الأجندة الوطنية منذ حرب تحرير الفشقة وحتى حرب التحرير الجارية. سياسيا كان ولا يزال الدكتور جبريل ابراهيم صاحب قرار وموقف و سيعرف أهل السودان ولو بعد حين كيف نجح هذا القرار وهذا الموقف في إنقاذ الدولة السودانية لما انقلبت مليشيا الدعم السريع على هذه الدولة واختطفت مركزها في الخرطوم إن شهادة وإشادة الرئيس البرهان الأخيرة في حق الدكتور جبريل ابراهيم تدعوني لتجديد الدعوة القديمة والمستمرة بضرورة أن يكلف الدكتور جبريل بواجب إدارة مجلس الوزراء في الفترة القادمة إضافة الى مسؤولية المالية الحالية فيكون رئيسا للوزراء ووزيرا للمالية والسودان يستحق ذلك. بكري المدني الصفحة الإعلامية لحركة العدل والمساواة السودانية

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