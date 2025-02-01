فنانة مصرية تفجر قنبلة.. وتكشف أجرها بمقلب رامز جلال

بعد مرور حوالي عامين على مشاركتها في برنامج المقالب الشهير للنجم رامز جلال، كشفت الفنانة المصرية، نهال عنبر، عن قيمة أجرها للظهور في البرنامج الرمضاني الأشهر بالوطن العربي.

وأجابت نهال عنبر خلال استضافتها في برنامج الإعلامي العراقي، نزار الفارس، بالقول إن الأجر لم يكن كبيراً، مشيرة إلى أن المبالغ التي تدفع للنجوم أكبر من ذلك.

وأضافت: “أجري مكنش كبير لأنّي مكنتش عارفة التفاصيل، وما اتفقتش على رقم زي اللي المفروض يتفقوا عليه. قلت لهم لو كنت أعرف، كنت طلبت رقم تاني غير اللي حصلت عليه، لأن دا رقم لبرنامج عادي”.

كما أضافت أن ابنها، حسام الحسيني، أشار إلى أن الأجر عن المشاركة في برامج رامز يختلف تمامًا ويكون أعلى، خاصة بسبب المخاطر التي يتعرض لها المشاركون.

5 آلاف دولار فقط

وتابعت: “إحنا الأجر اللي خدناه كان على أساس إنه برنامج عادي، لكن لما تكون في مخاطرة، زي شقلبظات ومواقف خطيرة زي الغسالة اللي دخلوني فيها، فالوضع بيختلف. ولولا إني رياضية، كان الوضع هيبقى أصعب”.

وعن قيمة المبلغ الذي حصلت عليه، أوضحت نهال عنبر: “الأجر كان أكتر من 5 آلاف دولار، لكن مش هقول الرقم تحديدا، وفي ناس بتاخد أكتر”.

وكانت نهال عنبر قد وقعت ضحية في مقلب “رامز نيفر إند” الذي عُرض في رمضان 2023.

والمقلب يتضمن دعوة الضيف لافتتاح مطعم جديد، وبعدها يهجم ثور يكون خارج المطعم ما يثير فزع وخوف الضيف ليتم بعدها نقله إلى غرفة أخرى ليتفاجأ بأنها تهتز بقوة.

ووقع خلال الحلقات عدد من نجوم الفن والرياضة ضحية لمقلب رامز، أبرزهم محمد رمضان، وأحمد السقا، ومحمود كهربا وياسمين عز.

العربية نت