مرتضى منصور: ألغيت بندا في عقد زيزو.. وشيكابالا أسطورة وهمية

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، أنه رفض العودة أو الترشح لانتخابات مجلس الإدارة، في ذات الوقت لفت إلى أنه لن يتركه يهبط للدرجة الثانية.

وقال منصور، خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت: “رفضت العودة لإدارة الزمالك، ولكن أريد عودة استقرار النادي، لذلك لن أتركه حتى يهبط للرجلة الثانية”.

وأضاف: “النادي الأهلي عظيم لكنه بيصعب علي، ولا أعلم لماذا ينظر في طبق الزمالك، نحن نختار ونجهز وهو يتعاقد على الجاهز”.

وأعرب منصور عن غضبه من محمود شيكابالا قائد الزمالك، قائلا: “شيكابالا كان يقوم بتحريض اللاعبين بعدم المشاركة في التدريبات، لذلك هو أسطورة وهمية”.

وواصل: “زيزو لاعب محترم، وأقول لمن قام بزيادة قيمة المفاوضات، لماذا تركت اللاعب حتى نهاية تعاقده؟”.

واستكمل: “أثناء عودتي عقب انتهاء فترة اللجان المؤقتة برئاسة حسين لبيب، وجد أن عقد زيزو يتضمن شرطا جزائيا بمبلغ 30 مليون جنيه، ألغيته واللاعب لم يرفض، لماذا يتم توجيه السباب لزيزو وهو لاعب ملتزم؟”.

وعن تعاقد الأهلي مع المغربي أشرف بن شرقي، علق: “بن شرقي لاعب جيد، في اللجنة السابقة فشلوا في إعادته، وعندما تحدثت معه كانت هناك أزمة في ولايتي وهي الحجز على أرصدة النادي”.

واستطرد: “لذلك، ليس غاضبا منه، فهو لاعب محترف، ولن ينتظرك، هناك عرض مناسب له ووافق عليه”.

وأتم: “هل يعقل بعد خسارة الفريق أمس أمام بيراميدز، أن يتوجه حسين لبيب لحضور حفلة زفاف يخص حسين السيد عضو مجلس الإدارة”.

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