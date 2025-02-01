158 إصابة و54حالة وفاة .. وزارة الصحة الاتحادية تدين انتهاكات مليشيات الدعم السريع ضد المدنيين

عدد الحالات التي وصلت المؤسسات الصحية 158 إصابة و54حالة وفاة

تدين وزارة الصحة الاتحادية الاستهداف المستمر من قبل مليشيات الدعم السريع للمواطنين، مؤكدة أن ذلك يعد خرقًا للأعراف والقوانين الدولية.

استهدفت المليشيا سوق صابرين بمدينة أم درمان، محلية كرري، محدثة أضرارًا كبيرة، حيث استقبلت المؤسسات الصحية 105 إصابة و52 حالة وفاة بمستشفى النو و53 إصابة وحالتي وفاة بمستشفى سواعد.

تشيد وزارة الصحة الاتحادية بجميع الكوادر الطبية العاملة بمستشفى النو وسواعد، مؤكدة دور الجيش الأبيض في معركة الكرامة.

تدين وزارة الصحة الاتحادية بشدة هذا السلوك، وتترحم على شهداء الوطن من المدنيين، متمنية الشفاء العاجل للجرحى. اليوم التالي

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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