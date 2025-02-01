مواطنو أم روابة يعربون عن ارتياحهم لدخول القوات المسلحة للمدينة

الجيش السوداني أعرب عدد من المواطنين بمدينة أم روابة بولاية شمال كردفان عن إرتياحهم بدخول القوات المسلحة للمدينة ودحر مليشيا الدعم السريع الإرهابية، بعد أن تعرضوا للاهانة والعذاب والتهجير القسري والاغتصاب، مشيدين بهذا النصر العزيز، ومناشدين السكان بالعودة لمساكنهم ومدينتهم أم روابة. وتفقدت اللجنة القومية للاستنفار والمقاومة الشعبية، برئاسة اللواء ركن معاش بشير مكي الباهي، أحوال المواطنين في مدينة أم روابة اليوم، وكان في استقبالها والي الولاية، الاستاذ عبدالخالق عبداللطيف، واللواء ركن عاصم عبدالله قائد السيطرة، ونائب المدير التنفيذي لمحلية أم روابة محمد بدوي معلا. وأثنى رئيس اللجنة القومية للمقاومة الشعبية على تضحيات القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى والمستنفرين واسترداد مدينة أم روابة وتنظيف مدن كردفان ودارفور من مليشيا الدعم السريع مؤكدا أهمية إسناد القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى بمعركة الكرامة بالمستنفرين والمقاتلين. وأشار اللواء الباهي إلى الاستهداف الكبير لموارد ومقدرات الشعب السوداني من قبل دول البغي والعدوان، بمشاركة من دول الجوار والإقليم، مشيرًا إلى أن إرادة الشعب السوداني كانت لهم بالمرصاد. سونا

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