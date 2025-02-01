- 1/2
- 2/2
كشفت وزارة الداخلية عن ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن تضرر أحد الأشخاص من سرقة دراجته النارية من أمام منزله بالإسكندرية، وضبط مرتكبا الواقعة.
وقالت الداخلية في بيان اليوم الجمعة: «إنه في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن تضرر أحد الأشخاص من سرقة دراجته النارية من أمام منزله بالإسكندرية، بالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة باب شرقى بمديرية أمن الإسكندرية من الشاكى بإكتشافه سرقة الدراجة النارية ملكه من أمام منزله».
وأضافت: «أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (عاطلان) لهما معلومات جنائية «مقيمان بدائرة قسم شرطة مينا البصل»، وبمواجهتهما أرشدا عن الدراجة النارية المستولى عليها لدى عميلهما سيىء النية (عاطل) تم ضبطه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية».
المصري اليوم
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية تكشف ملابسات واقعة سرقة «دراجة مواطن» من أمام منزله بالإسكندرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.