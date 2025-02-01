الداخلية تكشف ملابسات واقعة سرقة «دراجة مواطن» من أمام منزله بالإسكندرية

كشفت وزارة الداخلية عن ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن تضرر أحد الأشخاص من سرقة دراجته النارية من أمام منزله بالإسكندرية، وضبط مرتكبا الواقعة.

وقالت الداخلية في بيان اليوم الجمعة: «إنه في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن تضرر أحد الأشخاص من سرقة دراجته النارية من أمام منزله بالإسكندرية، بالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة باب شرقى بمديرية أمن الإسكندرية من الشاكى بإكتشافه سرقة الدراجة النارية ملكه من أمام منزله».

وأضافت: «أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (عاطلان) لهما معلومات جنائية «مقيمان بدائرة قسم شرطة مينا البصل»، وبمواجهتهما أرشدا عن الدراجة النارية المستولى عليها لدى عميلهما سيىء النية (عاطل) تم ضبطه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية».

المصري اليوم