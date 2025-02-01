شاهد بالصور.. حسناء الفن السوداني تحتفل بعيد ميلادها بالقاهرة بطريقة مميزة ووسط أجواء رومانسية

احتفلت الفنانة السودانية الحسناء أفراح عصام, بعيد ميلادها بالعاصمة المصرية القاهرة التي تقيم فيها. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد قامت الفنانة الملقبة بحسناء الفن السوداني, بنشر صور من إحتفاليتها بعيد ميلادها. وجاءت إحتفالية أفراح عصام, مميزة حيث أعدت أجواء رومانسية تفاعل معها جمهور ومتابعيها على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وكتبت حسناء الفن عن عيد ميلادها بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين: (ها أنا علي أعتاب سنه جديدة من عمري، اللهم إني أشهدك بأني قد رضيت بكل ما كتبته في عامي الماضي ، ربي إني استودعتك بعمري خيراً فبارك لي فيما هو آتٍ ). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

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