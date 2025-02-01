وزير الداخليه يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الدورة رقم 26 لمنظمة الإيابكو

ترأس اللواء شرطة(م)خليل باشا سايرين وزير الداخلية المكلف وفد السودان المشارك في فعاليات الإجتماع الوزاري علي مستوي وزراء الداخلية بمنظمة الايابكو والذي إلتأم بالعاصمة الرواندية كيجالي في الفترة من التاسع والعشرين الي الحادي والثلاثين من شهر يناير. وعقب المداولات والتوصيات إعتمدت رئاسة الموتمر توصيات اللجان التنسيقية التي صادق عليها مدراء الشرطة بمنظمة الإيابكو في مجالات عمل لجنة التدريب ولجنة معالجة قضايا الجندر ولجنة مكافحة الإرهاب ولجنة مكافحة الجرائم السيبرانية واللجنة القانونية واللجنة التنسيقية الدائمة والتي تعزز التعاون الشرطي من أجل مكافحة الجريمة العابرة والمنظمة بالإقليم. المكتب الصحفي للشرطة

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