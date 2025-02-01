عادت الفنانة السودانية الشهيرة هدى عربي, للظهور على مواقع التواصل الاجتماعي بعد فترة من الغياب. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن عودة الفنانة الملقبة بالسلطانة جاء عبر صورة قامت بنشرها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. سلطانة الطرب, سحبت البساط من المشاهير بإطلالتها الأنيقة والملفتة والتي نالت اعجاب أكثر من 12 ألف متابع وسط تعليقات لم تخلو من الغزل في أناقتها. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة.. بعد طول غياب.. الفنانة هدى عربي تعود لخطف الأضواء على مواقع التواصل بإطلالة ملفتة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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