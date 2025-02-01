جوارديولا عن مواجهة ريال مدريد: يبدو وكأنه ديربي

قال الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، عن مواجهة فريقه ريال مدريد، في الملحق المؤهل لثمن نهائي دوري الأبطال إنَّها “تبدو مثل مواجهة ديربي”، إذ يتواجه الفريقان للموسم الرابع على التوالي في تلك البطولة.

كان جوارديولا، قد تحدث عن خصوم فريقه خلال المؤتمر الصحفي، عشية مواجهة آرسنال في “البريميير ليج” يوم الأحد المقبل.

وقال مدرب السيتيزينس: “إنها تبدو مثل مباراة ديربي. لقد واجهناهم لـ4 مواسم متتالية”.

وأضاف المدرب الإسباني “سواء بايرن ميونخ، أو ريال مدريد دائما ما سيكون الأمر صعبا” وأوضح أنه “يتمنى” أن يدخل فريقه اللقاء وهو “في حالة جيدة”.

وعلى جانب آخر، سُئل جوارديولا عن حالة لاعب الوسط الإسباني رودريجو هرنانديز “رودري”، والذي خضع لجراحة في 27 من سبتمبر/أيلول الماضي إثر تعرضه لقطع في الرباط الصليبي للركبة اليمنى خلال مواجهة آرسنال في الدوري وهو ما جعله يفقد بقية الموسم.

وفي هذا الصدد، رد مدرب السيتي قائلا “فيما يخص الإصابات الطويلة هناك مواعيد يجب احترامها”.

وفي سياق متصل، أكد جوارديولا، أنه لا يرى فائدة من الشكوى من الجدول المزدحم لفريقه خلال فبراير/شباط، مشيرًا إلى أن هذا هو الوضع الطبيعي في إنجلترا منذ سنوات، خاصة للفرق التي تنافس على عدة جبهات.

وبخلاف مواجهتي ريال مدريد، سيتعين على فريق المدرب بيب جوارديولا، خوض سلسلة مباريات نارية الشهر المقبل، تضم أرسنال يوم الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز، ونيوكاسل يونايتد، وليفربول.

وقال جوارديولا: “الجدول كما هو عليه. في الدوري الإنجليزي، يجب أن تلعب جميع الفرق ضد بعضها، لكن دائمًا ما يكون الجدول أصعب على الفرق التي تشارك في أوروبا خلال الأوقات الحرجة من الموسم”.وأكد جوارديولا أن الفرق الإنجليزية كانت دائمًا تواجه نفس الضغوط، حتى قبل وصوله إلى مانشستر سيتي.

وأضاف: “لعدة سنوات قبل أن آتي إلى هنا، كان هذا هو الحال دائمًا. لذلك لا أشتكي، لأن الفرق الإنجليزية نجحت رغم هذا الجدول الصعب. لقد فزنا بالثلاثية ورباعية الألقاب ونحن نتعامل مع نفس الجدول. هذا ليس جديدًا علينا”.

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