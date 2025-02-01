الجيش السوداني نشر الصحفي السوداني, الشهير مزمل أبو القاسم, مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع خروج نساء منطقة الحاج يوسف, بمدينة بحري, لاستقبال جنود الجيش, الذين وصلوا المنطقة وقاموا بتحرير جزء كبير منها. النساء خرجن لاستقبال الجيش بالزغاريد والدموع, حيث كشف إحداهن عن المعاناة الطويلة لسكان الحاج يوسف, طوال فترة الحرب بسبب انتهاكات قوات الدعم السريع, للمنطقة قبل أن يقوم الجيش بدخولها وتنظيفها. وكتب الأستاذ مزمل أبو القاسم, عن المقطع بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين: (سيصعب على مساندي المليشيا (الجناح السياسي.. الجنجويد المُنقَّبين.. أدعياء الحياد الكذوب) إقناع أهل السودان بأن الجيش عدوٌ لهم وأنه والمليشيا في السوء سواء، لأن السودانيين شاهدوا الفرق بعيونهم ويعلمونه جيداً.. ومن يكابر فلينظر للكيفية التي استقبل بها أهالي الحاج يوسف جيشهم الباسل وكيف أطلقت الحرائر الزغاريد وكيف بكين فرحاً وكيف هلل الرجال وتقافز الأطفال حبوراً بمجرد رؤيتهم للجيش في ديارهم.. الأغبياء والخونة وحدهم هم الذين يفترضون الغباء في أهل السودان!). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. نساء (الحاج يوسف) بمدينة بحري يخرجن لاستقبال جنود الجيش بالزغاريد والدموع بعد أيام عصيبة من المعاناة طوال فترة الحرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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