تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو نال اعجاب واستحسان المتابعين الذين تناقلوه على نطاق واسع. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد قام أستاذ سوداني, بعمل مقلب جميل ولطيف في طالبته الصغيرة داخل الفصل. وعاتب الأستاذ الطالبة بسبب تدهور مستواها ونتيجتها في الامتجان مقارنة بالنتيجة التي قبلها رغم وعدها له بتحسين مستواها. ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد اعترضت الطالبة الصغيرة مؤكدة ثقتها في نفسها بتحقيقها نتيجة طيبة عكس التي أعلن عنها الأستاذ. لتتفاجأ الطالبة بعد ذلك بالأستاذ وهو يخبرها بإحرازها العلامة الكاملة في المادة وسط فرحتها وإشادة جمهور مواقع التواصل الاجتماعي الذي كتب: (يا سلام عليك وياريت كل الأساتذة زيك يا راقي). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. أستاذ سوداني يقوم بعمل مقلب جميل ولطيف في طالبته الصغيرة داخل الفصل ومتابعون: (يا سلام عليك وياريت كل الأساتذة زيك يا راقي) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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