بعد ساعات من عقد قرانها.. الفنانة إيلاف عبد العزيز تفاجئ الجميع وتعلن اعتزالها الغناء وتلغي جميع العقود والإرتباطات الفنية والجمهور يشيد: (الفنانة الوحيدة العندها مبدأ ونفذتي وعدك فعلاً)

فاجأت المطربة السودانية الشابة إيلاف عبد العزيز, الجميع بقرارها الحاسم الذي اتخذته أمس الجمعة, على نحو مفاجئ.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أعلنت الفنانة الشابة, اعتزالها الفن بشكل نهائي وذلك بعد ساعات قليلة من عقد قرانها أمس الجمعة.

كما أعلنت إيلاف عبد العزيز إلغائها كافة العقود والإرتباطات الفنية بشكل نهائي اعتباراً من تاريخ قرارها المفاجئ.

وكتبت المطربة في تدوينة على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: (كلمة شكر وتقدير وعرفان ،، اتقدم بأرقي كلمات الشكر والثناء التي يعجز فيها اللسان عن الكلام!!

فأي كلام شكر يوفيكم حقكم .. جمهوري العزيز الذي وقف معي في مسيرتي الفنية وكل الأصدقاء والمعارف بقلب ممتن لكم جميعا شكرا لكم من القلب.

وبعد … قررت أنا ايلاف عبدالعزيز اعتزال المجال الفني وإلغاء العقودات والارتباطات الفنية نهائياً من تاريخ اليوم .. واخيراً…. اشكر الله الذي أنعم علي بهذه اللحظة والشكر الجزيل لكم جميعاً أعفو لي وعافية ليكم أبقو عافية).

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, لتعليقات متابعيها, فقد وجدت خطوة الفنانة اعجاب الجمهور الذي أكد أن المطربة صاحبة مبدأ ونفذت وعدها الذي قطعته سابقاً, وكانت إيلاف عبد العزيز, قد أكدت في لقاء سابق أنها ستعتزل الفن إذا تزوجت.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)