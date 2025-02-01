أثارت الفنانة السودانية الشهيرة ندى محمد عثمان “القلعة”, ضحكات المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي, بمقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد سخرت سيدة الغناء السوداني, خلال حديثها من الشباب الذين يقومون بفلفلة الشعر, وطالبتهم بالتوجه للحلاق من أجل قصه وجعله متساوي. وذكرت القلعة في حديثها أن الجنس اللطيف, أصبح ميال للشاب الناضج وقالت: (البنات بحبوا الأولاد الناضجين). كما سخرت القلعة, بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين, من متابعة ومعاكسة هذا النوع من الشباب للفتيات في الشوارع, وقالت: (انتو قاعدين تحت العمود الماشية والجاية تقدموها). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنانة ندى القلعة تسخر من الشباب أصحاب الشعر “المفلفل”: (البنات بحبوا الأولاد الناضجين وانتو قاعدين تحت العمود الماشة والجاية تقدموها) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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