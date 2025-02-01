القوى الوطنية تواصل مشاوراتها وتلتقي بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل

في إطار جهودها لتعزيز الحوار الوطني والتوافق بين مختلف المكونات، عقدت القوى السياسية الوطنية اليوم اجتماعًا مع الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بمشاركة وفد من قيادات الحزب برئاسة الأمير أحمد سعد عمر مساعد رئيس الحزب.

ناقش اللقاء أهمية التشاور والتنسيق بين القوي الوطنية والمجتمعية للوصول إلى مشروع وطني يُعبر عن تطلعات الشعب السوداني، ويسهم في تحقيق السلام والاستقرار. وفي هذا السياق، قدّمت القوى الوطنية مسودة مشروع الرؤية الوطنية التي أعدّتها، وذلك لإتاحته للحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل للاطلاع عليها ودراستها وإبداء ملاحظاتهم بشأنها.