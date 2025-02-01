أثارت الفنانة السودانية المثيرة للجدل عشة الجبل, استغراب جمهور مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها وذلك بعد ظهورها وهي تغني في حفل خاص. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أظهر مقطع فيديو واسع الانتشار “الجبلية”, وهي تغني في مكان معزول داخل صالة الفرح. حيث أحيت الفنانة المثيرة للجدل الحفل خلف “الستائر”, في المكان المعزول والذي تواجدت فيه مع فرقتها الموسيقية. ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, لتعليقات الجمهور, فقد تركت عشة الجبل, عدد من علامات الإستفهام, حيث توقع معلق ساخر أن تكون العروس “أنصارية” قائلاً: (إمكن العروس أنصارية يا أخوانا). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنانة عشة الجبل تغني في حفل خاص داخل مكان معزول خلف “الستائر” بعيداً عن المعازيم وتثير استغراب المتابعين والجمهور: (إمكن العروس أنصارية) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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