سيكتب التاريخ أنّ هذه الثُّلّة من قادة الجيش السوداني وجهاز المخابرات العامة قد كسرت أخطر وأقوي مؤامرة لاختطاف الدولة السودانية في تاريخها علي مر العصور .. ■ لقد راهنت هذه المجموعة من الضباط الشجعان علي إيمانها بالله أولاً ويقينها الراسخ أنّ النصر حليفها في ختام الرحلة وإن تطاول ليل الإبتلاء وإدلهمّت الخطوب والمحن .. ■ أدارت هذه المجموعة من الضباط الأبطال يوميات الحرب بثبات انفعالي وعقلية صبر استراتيجي قلّ نظيره في تاريخ الجيوش المعاصرة .. ■ فتّتّ قادة الجيش السوداني صخرة التمرد الصمّاء بعقلية عناد شجاعة ووثّابة عِمادها قناعة لا تتزعزع أن الجنجويد سيندحرون وأنّ أمتنَا ستنتصر علي عدوها الظاهر والباطن ومن شايعه من العملاء والخونة .. وكلاب الصيد .. ■ نصرٌ من الله وفتحٌ قريب .. الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد

كانت هذه تفاصيل خبر فتّتّ قادة الجيش السوداني صخرة التمرد الصمّاء بعقلية عناد شجاعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.