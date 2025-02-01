القوى الوطنية تواصل مشاوراتها وتلتقي بالمجلس الاعلي للطرق الصوفية

في إطار جهودها لتعزيز الحوار الوطني والتوافق بين مختلف المكونات، عقدت القوى السياسية الوطنية الجمعة اجتماعًا مع المجلس الاعلي للطرق الصوفيه برئاسة الدكتور الشيخ عبدالرحيم محمد صالح، رئيس مجلس الشيوخ بالمجلس الأعلى للتصوف. ناقش اللقاء أهمية التشاور والتنسيق بين القوي السياسية والمجتمعية للوصول إلى مشروع وطني يُعبر عن تطلعات الشعب السوداني، ويسهم في تحقيق السلام والاستقرار. وفي هذا السياق، قدّمت القوى السياسية الوطنية مسودة الرؤية الوطنية التي أعدّتها، وذلك لإتاحتها للمشايخ للاطلاع عليها ودراستها وإبداء ملاحظاتهم بشأنها. إعلام القوى السياسية الوطنية بورتسودان – 31 يناير 2025م

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