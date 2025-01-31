صدام ملتهب بين ريال مدريد والسيتي في قرعة ملحق الأبطال

أقيمت الجمعة، قرعة الملحق المؤهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد انتهاء مرحلة الدوري بمشاركة 36 فريقا، الأربعاء الماضي.وشملت القرعة 16 فريقا، وهم أتالانتا وبوروسيا دورتموند وريال مدريد وبايرن ميونخ وميلان وآيندهوفن وباريس سان جيرمان وبنفيكا وموناكو وبريست وفينورد ويوفنتوس وسيلتيك ومانشستر سيتي وسبورتينج لشبونة وكلوب بروج.

وأسفرت قرعة الملحق عن المواجهات التالية:

المباراة الأولى: ريال مدريد VS مانشستر سيتي

المباراة الثانية: يوفنتوس VS آيندهوفن

المباراة الثالثة: ميلان VS فينورد

المباراة الرابعة: باريس سان جيرمان VS ستاد بريست

المباراة الخامسة: بايرن ميونخ VS سيلتيك

المباراة السادسة: أتالانتا VS كلوب بروجالمباراة السابعة: بنفيكا VS موناكو

المباراة الثامنة: بوروسيا دورتموند VS سبورتينج لشبونةوأقيمت منافسات دوري أبطال أوروبا لأول مرة هذا الموسم بمشاركة 36 فريقا بنظام الدوري، حيث لعب كل فريق 8 مباريات ضد 8 أندية مختلفة، بواقع 4 مباريات على أرضه، ومثلهم خارج الديار، واختتمت هذه المرحلة بإقامة 18 مباراة في نفس التوقيت، الأربعاء الماضي.

وتأهل لدور 16 مباشرة، أول 8 أندية في جدول الترتيب، وهي ليفربول وبرشلونة وآرسنال وإنتر ميلان وأتلتيكو مدريد وباير ليفركوزن وليل وأستون فيلا.

بينما ذهبت الفرق التي احتلت المراكز من 9 إلى 24، لخوض مرحلة الملحق المؤهل لدور 16.

وستقام مواجهات الذهاب، يومي 11 و12 فبراير/شباط المقبل، بينما تقام مواجهات الإياب، يومي 18 و19 من الشهر ذاته.

وتقام مباريات الذهاب على ملاعب الفرق المصنفة من المراكز 9 إلى 16 في جدول الترتيب بمرحلة الدوري.

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