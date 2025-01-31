كل شيء في مقابل حريتي | نانسي عجرم ترد على أنباء طلاقها من فادي الهاشم

علقت الفنانة نانسي عجرم على أنباء انفصالها من زوجها فادي الهاشم، التى انتشرت خلال الأيام الماضية بشكل كبير على السوشيال ميديا.

وقالت نانسي عجرم خلال لقائها مع قناة mtv ، إن العالم أصبح يهتم فقط بالزواج والطلاق وكأنه شيء ضروري.

واستكملت نانسي عجرم: أنها تخلت عن كل شيء مقابل حريتها ومقابل كونها إمرأة ودائما عندها كيان وان مهما حدث لم يكسرها شيء.

كتب الطبيب فادي الهاشم -زوج الفنانة نانسي عجرم– منشورا مطولا عبر حسابه الشخصي على تطبيق انستجرام، نفى فيه بشكل غير مباشر أخبار طلاقه التي انتشرت مؤخرا.

وألمح فادي الهاشم، في بداية منشوره الذي كتبه بالإنجليزية، أن نانسي عجرم، زوجته حتى الآن، مشيرا إليها في بداية المنشور بـ «زوجتي».

وقال فادي الهاشم -زوج نانسي عجرم- في منشوره: «قراءة تعليقاتكم مهم جدا؛ وسأستمر في فعل ذلك من الآن فصاعدًا. أرى أن 99.9% منها إيجابية، وأتفهم تمامًا السبب. ليس لأنكم تحبوني أو تحبون زوجتي، بل لأنكم أشخاص مستنيرة تفيض بالحب، تتمتعون بالسلام الداخلي وترون الخير في الناس. أعتقد اعتقادًا راسخًا أنكم جميعًا رائعون».

وتابع فادي الهاشم: «أما بالنسبة للقلة القليلة من الذين ينتقدون ويدافعون بقوة عن لص أو معتد أو مجرم، فأنا أشفق عليهم حقًا.. إنهم يعيشون في عالم من الخوف والظلام، مليء بالكراهية والإنكار. تعكس كلماتهم كيف ينظرون إلى العالم وربما كيف يُعاملون أنفسهم. لذا، أطلب من النفوس الرائعة المحبة – التي تشكل 99.9٪ من المعلقين – ألا ترد على عدوانهم بل أن تظهر التعاطف بدلاً من ذلك».

واختتم فادي الهاشم: «من الواضح أن هؤلاء الناس يعيشون بالفعل في بؤس كافٍ».

صدى البلد