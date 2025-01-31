والي الجزيرة يدعو للتعاون والتعايش بين أهل القرى والكنابي

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أكد الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة لدى مخاطبته الخميس بمنطقة الشايقاب بمحلية جنوب الجزيرة المواطنين العائدين لديارهم بعد التحرير الإلتزام بتأمين المواطنين وإستعادة الخدمات وعبر عن إشادته بصمود وبسالة أهل الشايقاب.
ودعا الوالي للتعاون والتعايش بين أهل القرى والكنابي إنطلاقا من الجيرة والمصير المشترك والإنتماء للوطن الواحد وأن ساحات القانون يجب ان تكون هي الفيصل في أي قضية .
من جانبه أكد الفريق شرطة عصام عبد المحمود عضو المقاومة الشعبية بالولاية أن المقاومة الشعبية ستظل سنداً للقوات المسلحة حتى سحق آخر مليشي .
فيما لفت المهندس إبراهيم مصطفى محافظ مشروع الجزيرة إلى أن إعادة الإعمار ستكون معركة الجميع وأن المزارع سيكون على الموعد بالإنتاج دعما لمحاور الكرامة معلناً عن سفلتة طريق (الطلحة ـ الشايقاب) ضمن منظومة الطرق الزراعية .
وكان الأستاذ الطيب الشايقاب قد رحب بالوفد متناولا بسالة القوات المسلحة التي جعلت العودة الى الديار ممكنة مضيفاً أن فقدان المليشيا للشايقاب ذات الموقع الإستراتيجي عجل بانهيارها.
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
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