أسرع حاسوب في العالم يرى النور 2030

طوَّر باحثون من السويد تقنية جديدة لتحسين أداء الكمبيوتر. وستُستخدم التقنية في نظام حوسبة أوروبي عالي الأداء من المتوقع إطلاقه بحلول عام 2030، وسيكون هذا الحاسوب العملاق أحد أسرع الحواسيب في العالم، وقادراً على أداء مهام متقدمة مثل نمذجة المناخ والتنبؤ بالطقس. صحيفة البيان

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