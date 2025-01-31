تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو حظي بتفاعل كبير صاحبته ردود أفعال متباينة من قبل المعلقين. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع جنود بالجيش, يقومون بتمشيط شوارع مدينة بحري, التي نجح الجيش في تحريرها مؤخراً. وتفقد الجنود منازل عدد من مواطني الأجياء التي قاموا بتمشيطها, لكنهم رفضوا دخول منزل المذيعة تسابيح خاطر, وزوجها إبراهيم الميرغني. ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد سخر جنود الجيش من مذيعة قناة سكاي نيوز, وزوجها القيادي بالجزب الإتحادي الديمقراطي, وذلك أثناء تجولهم بجوار منزلهم. جمهور مواقع التواصل الاجتماعي من جانبه انقسم في أرائه داخل التعليقات, ما بين مؤيد لموقف الجنود وما بين منتقد للتصرف الذي أقدموا عليه. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. بعد تحرير مدينة بحري.. جنود الجيش يتفقدون بيوت المواطنين ويرفضون دخول منزل المذيعة تسابيح خاطر وزوجها الميرغني ويوجوهون لهم رسائل ساخرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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