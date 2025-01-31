شاهد بالفيديو.. بهذه الطريقة ودع لاعبو هلال الساحل زميلهم المنتقل لنادي المريخ

ودع لاعبو هلال بورتسودان, زميلهم المنتقل لنادي المريخ, خلال فترة التسجيلات الحالية, بعد مفاوضات وصراع مع الند التقليدي الهلال. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد قام لاعبو هلال الساحل, بالوقوف في ممر للاعب مصطفى صلاح ناجي, ومازحوه وسط ضحكات اللاعب المنتقل للمريخ. https://www.facebook.com/reel/628042589803652 الجدير بالذكر أن اللاعب مصطفى صلاح, يجيد اللعب في مركز خط الوسط, وغادر السودان, متوجهاً لمعسكر فريقه الجديد بنواكشوط. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

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