بحث قضايا التنمية العمرانية بغرب كردفان

بحث وزير التنمية العمرانية والطرق والجسور الأستاذ صلاح احمد خلال لقائه بمكتبه، الخميس، ببورتسودان وزير البنى التحتية والتنمية العمرانية بغرب كردفان المهندس خالد جبر الله خمسين، مجهودات الحكومة لإعادة الإعمار بولاية غرب كردفان وتسليط الضوء على أولويات الولاية في المرحلة المقبلة.

كما تناول الإجتماع التنسيق المشترك فيما يلي الدفع بقضايا واجندة اعادة الاعمار بغرب كردفان في كافة المحافل المعنية بالتنمية وإعادة الإعمار.

وأمن اللقاء علي اهمية ايجاد فرص تدريبية لمنسوبي وزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية بغرب كردفان بالخارج لاكتساب مزيد من الخبرات.

ونقل المهندس خالد جبر الله للوزير تهاني السيد والي ولاية غرب كردفان، بمناسبة انتصارات القوات المسلحة وبمناسبة توليه الوزارة.

سونا