شاهد بالصورة والفيديو.. الحسناء السودانية صاحبة المقولة الشهيرة (الرجل بالنسبة لي أداة انجاب) تعود لإثارة الجدل بوصلة رقص على أنغام إحدى أغنيات الفنانة مروة الدولية

عادت الممثلة ونجمة السوشيال ميديا السودانية, الحسناء “نجود”, لإثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن “نجود”, كانت قد أثارت الجدل في وقت سابق خلال حوار أجري معها.

وقالت الممثلة الحسناء في تصريح شهير ومثير وقتها أنها تعتبر الرجل عبارة عن أداة إنجاب فقط, هو ما عرضها لسخرية الجمهور في ذلك الوقت.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ظهرت نجمة السوشيال ميديا في مقطع فيديو حديث, وهي تستعرض جمالها بالثوب السوداني, وتتمايل في الرقص على أنغام إحدى أغنيات الفنانة مروة الدولية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)