القوى الوطنية تعكف على التوافق حول رؤية المشروع الوطني الجامع لانعقاد مؤتمر الحوار السوداني -السوداني

إبتدرت عدد من القوى الوطنية والشخصيات المستقلة ومنظمات المجتمع المدني والمكونات النسوية والشبابية سلسلة مشاورات للتوافق حول رؤية وطنية جامعه يشارك فيها الكل دون إقصاء تصلح لتكون نواة المشروع الوطني للحوار السوداني -السوداني. القوى الوطنية تدرك المخاطر والتحديات التى تواجه البلاد والتى تتطلب التوافق الوطني والاتفاق حول الثوابت الوطنية ومساندة الشعب السودانى وقواته المسلحة والقوات المساندة لها فى الحرب ضد المليشيات والمرتزقة ومواجهة كل المخاطر التى تواجه البلاد وضمان المحافظة على وحدة البلاد وسلامة أراضيها.. إعلام القوى الوطنية. بورتسودان ٣٠ يناير ٢٠٢٥م

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