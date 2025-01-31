تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو نال اعجاب الجمهور والمتابعين على السوشيال ميديا. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع توجه العشرات من “الحافلات”, السفرية من مدينة شندي, بولاية نهر النيل, نحو مدينة بحري بالعاصمة الخرطوم. وتوجهت “الحافلات”, محملة بالمواطنين الذين نزحوا من منازلهم ببحري صوب شندي, وعدد من المدن بولاية نهر النيل. ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد استغلت “الحافلات” السفرية لأول مرة منذ بداية الحرب طريق “التحدي”, الرابط بين مدينتي بحري, وشندي, بعد أن نجح الجيش في تحرير المصفاة من قبضة الدعم السريع. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. العشرات من “الحافلات” السفرية تغادر مدينة شندي محملة بالنازحين نحو “بحري” عبر طريق “التحدي” بعد تحرير الجيش للمصفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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