بالصورة.. نجل الصحفية “أم وضاح” يقاتل ضمن صفوف الجيش وينجح في تحرير منزلهم ووالدته تتغزل فيه: (بر بقسمه بأن يعود لمنزله ولله درك أبني واخوانك الأبطال أعتزازي وفخري بكم يعانق الثريا)

نشرت الصحفية السودانية المعروفة “أم وضاح”, تدوينة على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد تغزلت الصحفية في إبنها “وضاح”, الذي انضم لصفوف المستفرين بالجيش.

وكتبت “أم وضاح”, على التدوينة التي أرفقت معها صورة نجلها وهو يحمل السلاح, داخل منزله الذي تم تحريره مؤخراً: (عاهدت الله منذ أن بدأت حرب الكرامة أن أهب قلمي وصوتي وأبني للوطن لا أنتظر جزاءً ولاشكورا وترفعت عن وقاحة الوقحاء وسفاهة السفهاء ولم أرد عليهم).

وأضافت بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين: (لكنها أيام حمد وشكر ووضاح أبني وأبن صلاح دهب (يبر) بقسمه لي أن يعود الى بيتي الذي خرجت منه مكرهة ومجبرة محرراً ببنادق الرجال وعزمهم بصلابتهم وشجاعتهم وتضحياتهم..).

وتابعت: (له درك أبني واخوانك الأبطال ، أعتزازي وفخري بكم يعانق الثريا..عشتم وعاشت القوات المسلحة العظيمة عاشت الأجهزة الأمنيه عمود النص وركيزة البلد..).

منشور الصحفية “أم وضاح”, حظي باعجاب كبير على مواقع التواصل الاجتماعي, حيث تم تداوله على نطاق واسع مع إشادات كبيرة بشجاعة وفدائية إبنها “وضاح”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)