- 1/3
- 2/3
- 3/3
نشرت الصحفية السودانية المعروفة “أم وضاح”, تدوينة على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد تغزلت الصحفية في إبنها “وضاح”, الذي انضم لصفوف المستفرين بالجيش.
وكتبت “أم وضاح”, على التدوينة التي أرفقت معها صورة نجلها وهو يحمل السلاح, داخل منزله الذي تم تحريره مؤخراً: (عاهدت الله منذ أن بدأت حرب الكرامة أن أهب قلمي وصوتي وأبني للوطن لا أنتظر جزاءً ولاشكورا وترفعت عن وقاحة الوقحاء وسفاهة السفهاء ولم أرد عليهم).
وأضافت بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين: (لكنها أيام حمد وشكر ووضاح أبني وأبن صلاح دهب (يبر) بقسمه لي أن يعود الى بيتي الذي خرجت منه مكرهة ومجبرة محرراً ببنادق الرجال وعزمهم بصلابتهم وشجاعتهم وتضحياتهم..).
وتابعت: (له درك أبني واخوانك الأبطال ، أعتزازي وفخري بكم يعانق الثريا..عشتم وعاشت القوات المسلحة العظيمة عاشت الأجهزة الأمنيه عمود النص وركيزة البلد..).
منشور الصحفية “أم وضاح”, حظي باعجاب كبير على مواقع التواصل الاجتماعي, حيث تم تداوله على نطاق واسع مع إشادات كبيرة بشجاعة وفدائية إبنها “وضاح”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة.. نجل الصحفية “أم وضاح” يقاتل ضمن صفوف الجيش وينجح في تحرير منزلهم ووالدته تتغزل فيه: (بر بقسمه بأن يعود لمنزله ولله درك أبني واخوانك الأبطال أعتزازي وفخري بكم يعانق الثريا) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.