تمكنت فرعية مكافحة المخدرات باقليم النيل الازرق من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في تهريب المخدرات وتتخذ إجراءات قانونية في مواجهة المتورطين. وقال مدير إدارة مكافحة المخدرات بالإقليم في تصريح للمكتب الصحفى للشرطة أن خلفية الضبطية تعود لتوفر معلومات لإدارته عن نشاط لشبكة إجرامية تتحرك في مناطق حدود دولة مجاورة الي منطقة الحمرة بمحافظة الروصيرص بناءا علي ذلك تم نصب كمين محكم أسفر عن ضبط متهمين إثنين يقودان دراجة نارية وبحوزتهما بندقية كلاشنكوف وعدد1760 قندول بنقو تم إقتيادهما الي دائرة الإختصاص وإخضاعهما للتحري لمعرفة أبعاد النشاط الإجرامي للشبكة وإتخاذ إجراءات بلاغ بالقسم الجنوبي الدمازين تحت المادة15/أ والمادة 26من قانون الأسلحة والذخيرة وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن لجنة الامن وصلت مباني رئاسة الفرعية برئاسة حاكم الاقليم الذي أشاد بمهنية ويقظة القوة في التصدي لمثل هذه الجرائم التي تستهدف شريحة الشباب والطلاب معلنا عن تكفل حكومة الإقليم بصيانة اسطول مركبات الفرعية ودعم مالي فيما أكد اللواء شرطة/نصر الدين محمد عبدالعليم مدير شرطة الإقليم جاهزية كافة الإدارات العامة والمتخصصة في حفظ الأمن والإستقرار وتحقيق السلامة العامة بكافة محافظات الإقليم . المكتب الصحفي للشرطة

كانت هذه تفاصيل خبر الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عبر مكتبها الفرعي باقليم النيل الأزرق تضبط عدد 1760 قندول بنقو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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