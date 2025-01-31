قال قائد قوات الدعم السريع المتمردة محمد حمدان حميدتي في تسجيل مصور: – سنطرد الجيش مرة أخرى وسبق أن طردناهم من الخرطوم في مناطق كثيرة – الغربال “ناعم” وستتمايز الصفوف – حقق جنودنا الآن أربعة انتصارات في أم درمان وهناك مناطق محددة سنقوم باستلامها – هنالك طوابير ومرتزقة وسط قواتنا ولكن لكل داء دواء وسوف ننتصر بإذن الله. الجزيرة – السودان

اسماء عثمان محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

كانت هذه تفاصيل خبر حميدتي: الغربال “ناعم” وستتمايز الصفوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.