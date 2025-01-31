تحرير مدينة ام روابة فتح الحصار على مدن كردفان الكبرى

يوم ٢٦ يناير عندما حرر قصر غردون ( القصر الجمهوري) أعلن نهاية الحقبة التركية وبداية عهد جديد ، وكذلك بتحرير مدينة ام روابة فتح الحصار على مدن كردفان الكبرى وعاصمتها الأبيض ( اب قبة فحل الديوم) نهنئ الشعب السوداني وقواته المسلحة والمجموعات العسكرية . مبارك اردول

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