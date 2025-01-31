مليشيا التمرد تقوم بترحيل الأسري طرفها داخل معتقلاتها بالخرطوم إلي ولايات دارفور.. عصابات التمرد قامت بترحيل أكثر من 320 من الأسري بسجن سوبا إلي الضعين.. معلومات مؤكدة تفيد بأن مليشيا التمرد تخطط لنقل كل الأسري لديها إلي ليبيا.. أحد الأسري تمكن من الهروب من شاحنة نقل الأسري من سوبا إلي الضعين ووصل إلي مدينة الأبيض بعد رحلة شاقة من غرب جبرة الشيخ. الأسير الناجي روي وقائع محزنة من بينها وفاة أكثر من 61 معتقلاً بسبب الأمراض وسؤ التغذية من بينهم المقدم عبدالمعز عبدالقادر الماحي من قرية أبوخضرة ريفي الرِبع بمحلية الحصاحيصا والذي تلقت أسرته العزاء.. لا حول ولاقوة إلا بالله.. الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد

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