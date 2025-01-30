الهادي إدريس : لم تتخذ “تقدم” أي قرار بشأن مسألة تشكيل الحكومة

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نائب رئيس تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” الهادي إدريس:
– البيان الذي تم تداوله باسم الناطق الرسمي لا يعبر عن الموقف الرسمي لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم”
– أي تصريحات متسرعة تصدر خارج السياق التنظيمي هي محاولات غير مسؤولة لفرض أجندات معينة لا تمثل الإرادة الجماعية للتحالف
– التصريح المتعجل بشأن تشكيل الحكومة محاولة لخلق انقسام داخل التنسيقية وهو أمر نرفضه بشدة
– لا يمكن لأي طرف منفرد أن يقرر مصير التنسيقية أو يصدر قرارات مصيرية دون موافقة الجميع
– نرفض أي محاولات لفرض أمر واقع دون الرجوع إلى كافة الشركاء ونوجه كل الأجهزة الرسمية “لتقدم” بالالتزام بخط الآلية السياسية.
الجزيرة السودان
هبة علي
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