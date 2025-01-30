الهادي إدريس : لم تتخذ “تقدم” أي قرار بشأن مسألة تشكيل الحكومة

نائب رئيس تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” الهادي إدريس:

– البيان الذي تم تداوله باسم الناطق الرسمي لا يعبر عن الموقف الرسمي لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم”

– أي تصريحات متسرعة تصدر خارج السياق التنظيمي هي محاولات غير مسؤولة لفرض أجندات معينة لا تمثل الإرادة الجماعية للتحالف

– التصريح المتعجل بشأن تشكيل الحكومة محاولة لخلق انقسام داخل التنسيقية وهو أمر نرفضه بشدة

– لا يمكن لأي طرف منفرد أن يقرر مصير التنسيقية أو يصدر قرارات مصيرية دون موافقة الجميع

– نرفض أي محاولات لفرض أمر واقع دون الرجوع إلى كافة الشركاء ونوجه كل الأجهزة الرسمية “لتقدم” بالالتزام بخط الآلية السياسية.

الجزيرة السودان