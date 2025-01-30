تحذير من ثغرة خطيرة في واتسآب تهدد خصوصية الصور

اكتُشفت ثغرة أمنية في تطبيق “واتساب” تؤثر على ميزة “العرض مرة واحدة”، مما يسمح للمستخدمين بالوصول إلى الصور ومقاطع الفيديو المرسلة عبر هذه الميزة أكثر من مرة، رغم أنه من المفترض أن تختفي بعد المشاهدة الأولى.

تم اكتشاف هذه الثغرة على أجهزة آيفون من قبل الباحث الأمني “رامشاث”، الذي أكد أن استغلالها لا يتطلب معرفة تقنية متقدمة، حيث يمكن الوصول إلى الوسائط عبر إعدادات التخزين في التطبيق.

استجابة “واتساب” وإصلاح المشكلة

بعد الإبلاغ عن الثغرة ضمن برنامج مكافآت الأخطاء التابع لشركة “ميتا”، أكدت الشركة أنها كانت على دراية بالمشكلة وأطلقت تحديثًا لإصلاحها. تم حل الخلل في الإصدار 25.2.3 من “واتساب” على iOS، مما يجعل التحديث ضروريًا لضمان أمان الميزة.

مخاوف أمنية مستمرة

ليست هذه المرة الأولى التي تواجه فيها ميزة “العرض مرة واحدة” مشكلات أمنية، إذ سبق أن اكتُشفت ثغرة مشابهة في سبتمبر 2024، حيث ظلت الوسائط متاحة عبر عنوان URL مخزن على خوادم التطبيق. وعلى الرغم من إصلاح هذه المشكلة، لا تزال الثغرات المتكررة تثير تساؤلات حول خصوصية وأمان الميزة.

ميزة جديدة لتحديثات القناة على iOS

في سياق آخر، تعمل “واتساب” على تطوير ميزة جديدة في تطبيق iOS تتيح للمستخدمين وضع علامة نجمة على التحديثات المهمة في القنوات، مما يسهل حفظها والعثور عليها لاحقًا.

تم رصد الميزة في إصدار WhatsApp iOS beta 25.2.10.71، وهي تتيح للمستخدمين تمييز التحديثات المهمة في القنوات والبحث عنها بسهولة لاحقًا، بدلاً من التمرير عبر جميع التحديثات. سبق أن طرحت “واتساب” هذه الميزة لمستخدمي أندرويد، وهي الآن بصدد إطلاقها على iPhone لتوفير تجربة متكاملة.

لتمييز تحديث معين، يمكن للمستخدم الضغط مطولًا عليه ثم اختيار “علامة النجمة”، وستكون التحديثات المميزة متاحة في صفحة معلومات القناة. ومع ذلك، إذا قام المستخدم بإلغاء متابعة القناة، فستُحذف جميع التحديثات المميزة بنجمة تلقائيًا.

الميزة متاحة حاليًا لعدد محدود من مستخدمي النسخة التجريبية عبر TestFlight Beta Program، ومن المتوقع أن تصل إلى جميع المستخدمين قريبًا عبر تحديث مستقر.

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