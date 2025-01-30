ليدي جاجا تخرج عن صمتها وترد على منتقدي الجزء الثاني لفيلم الجوكر

بعد أشهر من عرض فيلمها الأخير Joker: Folie à Deux والذي تعرض للانتقادات وجاءت إيراداته في شباك التذاكر مخيبه للآمال للغاية، قررت ليدي جاجا أن تخرج عن صمتها وترد علي انتقادات الجمهور. قالت ليدي جاجا خلال حديثها خلال مقابلة نشرت أمس علي Elle “الناس في بعض الأحيان لا يحبون بعض الأشياء” . وتابعت “الأمر بهذه البساطة. وأعتقد أن تكون فنانًا، يجب أن تكون على استعداد لآراء الجمهور وأنهم في بعض الأحيان لا يحبون عمل ما، وتستمر رغم ذلك في عملك حتى لو لم يحدث شيء بالطريقة التي تقصدها. “وتضيف أن الخوف من الفشل هو ما يمكن أن يكون ضارًا حقًا: “عندما يشق الخوف طريقه إلى حياتك ، قد يكون من الصعب السيطرة عليه. ويحدث فوضي ”

لم يحصل الجزء الثاني من فيلم الجوكر علي نفس النجاح الكبير الذي حققه الجز الأول الذي عرض في عام 2019 وأخرجه تود فيليبس، وحد الجزء الأول علي جائزتي أوسكار الأولي فاز بها بطل العمل خواكين فينيكس بجائزة الأوسكار لأفضل ممثل، والثانية الأوسكار لأفضل موسيقي تصويرية.

وكان الفيلم في مرحلة ما هو أعلى فيلم على الإطلاق حيث حقق إيرادات 1.1 مليار دولار .

أما الجزء الثاني لم يلاقي نفس النجاح وجاءت إيرادات الافتتاح 37.6 مليون دولار من الولايات المتحدة مقابل سجل أول فيلم في أكتوبر 96.2 مليون دولار ، وانتهى بمبلغ 58.3 مليون دولار محلي ، 206.4 مليون دولار في جميع أنحاء العالم مقابل تكلفة إنتاج 190 مليون دولار .

تلقي الجزء الثاني من الجوكر ترشيحًا كواحد من “أسوأ” أفلام هذا العام من خلال جوائز Razzie 2025 ، كما رشحت ليجي جاجا لفئة “أسوأ ممثلة”.

بوابة الأهرام