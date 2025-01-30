ضربة اقتصادية لريال مدريد وانتعاشة لبرشلونة في دوري الأبطال

تعرض ريال مدريد لضربة اقتصادية بعد احتلال المركز 11 بمرحلة الدوري في بطولته المفضلة دوري أبطال أوروبا، بينما حقق غريماه برشلونة وأتلتيكو مدريد انتعاشة مالية.

المسابقة الأوروبية بنظامها الجديد تحولت إلى كنز لأندية القارة العجوز بعد التوسع هذا الموسم، وكان بإمكان ليفربول المتصدر اقتناص الجائزة الكبرى بنيل الحد الأقصى من المكافآت، لكنه خسر الجولة الأخيرة أمام أيندهوفن.

وبفضل 7 انتصارات في 8 مباريات جمع ليفربول 45.22 مليون يورو من نتائج المرحلة الأولى، بجانب 11 مليون يورو نتيجة التأهل المباشر إلى ثمن النهائي، ليصبح الإجمالي 56.22 مليون يورو، كما أوردت صحيفة “أس” الإسبانية.

ويعني احتلال المركز الأول الحصول على 9.9 مليون يورو، وفوّت برشلونة هذه الفرصة بتعادله 2-2 أمام أتالانتا، لكنه حصد 9.62 مليون يورو نتيجة احتلال المركز الثاني.

وفي خضم أزمة مالية طاحنة لبرشلونة نجح في الظفر بإجمالي 54.5 مليون يورو، بينما حقق أتلتيكو مدريد صاحب المركز الخامس 53 مليون يورو.

خسائر ريال مدريد

لم يتمكن ريال مدريد حامل اللقب من التأهل المباشر لدور الـ16 وسيضطر لخوض الملحق، لذا اكتفى بربح 37.27 مليون يورو.

ويجب على ريال مدريد التغلب على مانشستر سيتي أو سيلتيك في الملحق لتجنب خسارة 11 مليون يورو، مكافأة الصعود لدور الـ16.

وضاعف الاتحاد الأوروبي “يويفا” حجم مكافآت دوري الأبطال هذا الموسم بزيادة قدرها 400 مليون يورو مقارنة بالنسخة الماضية، ومجرد المشاركة في هذه النسخة يعني حصول على نادٍ على 18.62 مليون يورو.

أما عن أقل مكافأة فقد نالها يانغ بويز السويسري صاحب المركز 36 والأخير، إذ حصد 275 ألف يورو بعد خسارة كل المباريات الثمانية، ليكتفي بالحصول على إجمالي 18.89 مليون يورو.

وستكون مكافأة التأهل للنهائي 63.5 مليون يورو بدءاً من ثمن النهائي وبعد اجتياز كل أدوار خروج المغلوب.

وفيما يتعلق بإيرادات البث التلفزيوني خصص يويفا 813 مليون يورو لتوزيعها على الأندية بحسب القيمة ونسب المشاهدة.

الشرق