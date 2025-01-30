شروط جديدة للسفر خارج السودان

أعلنت شركة تاركو للطيران عن مجموعة من التوجيهات الجديدة التي يجب على المسافرين الالتزام بها، حيث يتعين عليهم تقديم شهادة تطعيم ضد الالتهاب السحائي الثاني قبل موعد السفر بعشرة أيام على الأقل. ويجب أن تكون صلاحية هذه الشهادة سارية لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.

وأوضحت الشركة أن هذا الإجراء ينطبق على جميع أنواع التأشيرات، باستثناء الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عام واحد. كما تم استثناء ركاب الترانزيت الذين تكون مدة ترانزيتهم أقل من 12 ساعة، مما يسهل عليهم إجراءات السفر.

دعت تاركو للطيران جميع المسافرين إلى الالتزام بهذه التوجيهات لضمان رحلة آمنة وسلسة، مشددة على أهمية التحضير المسبق لتفادي أي تأخير أو مشاكل قد تطرأ أثناء السفر.

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